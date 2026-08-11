CERMIS. Un incendio è divampato questa mattina sul Cermis, in una zona boschiva impervia già segnata da Vaia e dal bostrico. Il fumo si è rapidamente alzato lungo il versante, raggiungendo l'area del rifugio Paion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella protezione del rifugio e del bosco circostante.



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A rendere più difficili le operazioni è stata la posizione del rogo, difficilmente raggiungibile da terra. È stato quindi impiegato anche l'elicottero per effettuare scarichi d'acqua sul versante.

Secondo le prime ipotesi, l'incendio potrebbe essere stato innescato da un fulmine caduto nei giorni scorsi, con il focolaio rimasto nascosto tra le rocce prima di divampare.