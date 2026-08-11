CERMIS. Sono circa 60 i vigili del fuoco impegnati questa mattina nelle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo divampato sul Cermis, in Val di Fiemme. Sul posto stanno operando i corpi del distretto, affiancati dal Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e dal Corpo forestale del Trentino.

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Le operazioni, coordinate dall’ispettore distrettuale Stefano Sandri, sono rese particolarmente complesse dalla presenza del vento, che ostacola il lavoro delle squadre impegnate sul versante e aumenta il rischio di propagazione delle fiamme.

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Incendio al Cermis
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Incendio al Cermis

Secondo le prime valutazioni, all’origine dell’incendio potrebbe esserci un fulmine caduto nei giorni scorsi. Il focolaio sarebbe rimasto inizialmente circoscritto e nascosto, senza manifestazioni visibili dall’esterno.

Solo con il passare del tempo il fuoco si sarebbe sviluppato fino a raggiungere la vegetazione, diventando evidente nella mattinata di oggi. Proseguono le operazioni per contenere e spegnere il rogo.
(foto combo Pat)