PREDAZZO. Un intervento notturno di soccorso si è reso necessario nella tarda serata di ieri nei boschi di Bellamonte, nel territorio di Predazzo, in Val di Fiemme, per un grave incidente avvenuto in una baita. Un uomo nato nel 1956, residente a Predazzo, è precipitato per diversi metri, presumibilmente dal tetto della propria struttura, riportando ferite importanti.



L’allarme è scattato attorno alle 21.30, quando la figlia, preoccupata per il mancato rientro a casa del padre, si è recata alla baita e lo ha trovato a terra, cosciente ma in stato di forte confusione e dolorante. La chiamata al Numero unico di emergenza 112 ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi.



La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento della Stazione di Moena del Soccorso alpino e speleologico, con il supporto dei Vigili del fuoco di Predazzo. Le squadre di terra hanno raggiunto il luogo dell’incidente con i mezzi, prestando le prime cure all’uomo e predisponendo l’area per l’atterraggio dell’elisoccorso.



L’infortunato è stato intubato sul posto dall’équipe sanitaria, quindi trasferito in barella fino all’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 23.45, con il rientro delle squadre impegnate.