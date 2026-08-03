SAN GIOVANNI DI FASSA. Dopo la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio di domenica ha colpito il Catinaccio, il Comune di San Giovanni di Fassa ha disposto la chiusura della strada forestale di Gardeccia. Il sindaco Giulio Florian ha firmato l'ordinanza che istituisce il divieto di transito veicolare e pedonale lungo il tratto compreso tra l'intersezione con la strada forestale Pian Pecei e la località Gardeccia.

Il provvedimento è entrato in vigore oggi, 3 agosto, e resterà valido fino al termine dell'emergenza, e comunque non oltre il 31 agosto 2026.

La decisione è stata presa dopo le abbondanti precipitazioni che hanno provocato colate di detriti sul versante del Vajolet, causando danni alla viabilità, alle reti idrica, fognaria ed elettrica e agli argini del Rio Sojal. L'evento ha inoltre isolato i rifugi e le attività economiche presenti a monte della località Gardeccia.

L'ordinanza dichiara il tratto interessato cantiere di lavoro, riservando l'accesso esclusivamente ai mezzi impegnati nel ripristino delle infrastrutture danneggiate, ai gestori degli esercizi pubblici della zona e ai fornitori espressamente autorizzati.

Rimangono invece percorribili solo i sentieri alpini fino alla località Gardeccia, mentre il tratto della strada forestale interessato dall'ordinanza resta completamente interdetto al transito di veicoli e pedoni fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza.