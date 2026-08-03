VAL DI FASSA. Venti persone sono state evacuate nella mattinata di oggi, 3 agosto, dal Rifugio Passo Principe, rimasto di fatto isolato dopo gli smottamenti che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la zona del Vajolet e di Gardeccia, rendendo impraticabile il sentiero 584.

L'intervento è stato richiesto dal gestore del rifugio attraverso la Centrale Unica di Emergenza, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e l'elicottero B3. Contemporaneamente quattro tecnici della Stazione Centro Fassa si sono messi a disposizione per supportare le operazioni.

Tre operatori sono stati sbarcati in quota con una prima rotazione dell'elicottero. Successivamente sono stati effettuati altri cinque voli che hanno consentito di trasportare in elicottero fino a Gardeccia tutti i venti ospiti presenti nella struttura, dove nel frattempo era arrivato via terra anche un quarto soccorritore.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 e si sono concluse verso le 14, senza particolari criticità.

Restano intanto chiusi e impraticabili i sentieri che collegano Gardeccia ai rifugi Vajolet, Passo Principe e Antermoia. Il Rifugio Antermoia è comunque raggiungibile attraverso la Val di Dona e la Val Duron.