POZZA DI FASSA. Intervento del Soccorso Alpino nella serata di oggi, giovedì 13 agosto, sulla Cima Catinaccio, in Val di Fassa, per recuperare una cordata di due persone rimasta in difficoltà lungo la via Steger, classico itinerario di arrampicata sulla parete est.

L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è scattato intorno alle 18.30. I due arrampicatori, entrambi illesi, avevano già percorso una quindicina di tiri quando hanno perso l’orientamento e non sono più riusciti a individuare con sicurezza l’uscita della via.

La cordata era ferma su due ancoraggi differenti: il capocordata si trovava nei pressi di un chiodo, mentre il secondo era su uno spuntone circa quindici metri più in basso.

La Centrale unica di emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre tre operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola per supportare le operazioni.

Dopo aver individuato dall’alto i due arrampicatori, l’equipaggio ha imbarcato uno dei soccorritori. Il velivolo ha quindi raggiunto nuovamente la parete e i due componenti della cordata sono stati recuperati con il verricello in due rotazioni e successivamente trasportati a valle.