PREDAZZO. Attacco informatico alla casa di riposo San Gaetano di Predazzo, dove questa mattina il personale si è trovato a fare i conti con il blocco dei sistemi informatici della struttura. L'attacco ha interessato diversi servizi, dalle cartelle cliniche alle prescrizioni terapeutiche, fino alla telefonia.

Ad accorgersi del problema è stata un'infermiera, intorno alle 6 di questa mattina, all'inizio del turno. Sui computer della struttura sarebbe comparso un messaggio con una richiesta di riscatto per ottenere nuovamente l'accesso ai sistemi. La dirigenza, al momento, non ha accettato la richiesta.

La struttura ospita circa 90 persone e, nonostante il blocco informatico, l'attività assistenziale è proseguita attraverso procedure alternative. Il sistema è stato infatti isolato per evitare che l'attacco possa estendersi ulteriormente, mentre sono stati ripristinati su supporto cartaceo alcuni strumenti necessari al lavoro quotidiano, comprese le cartelle cliniche e le prescrizioni.

A supportare la casa di riposo nelle operazioni di ripristino è una ditta specializzata, con cui la struttura aveva già un contratto assicurativo. I tecnici sono al lavoro per cercare di riportare progressivamente i sistemi alla normalità.

A garantire il supporto al personale sanitario c'è anche la dottoressa che segue gli ospiti della struttura, impegnata insieme agli infermieri nella ricostruzione delle terapie necessarie. L'obiettivo immediato è assicurare la continuità dell'assistenza nonostante il blocco della rete informatica.

Nel frattempo, anche le altre case di riposo sono state informate dell'accaduto, mentre il sistema informatico della San Gaetano resta isolato.

È ancora presto per stabilire chi ci sia dietro l'attacco e con quali modalità sia stato effettuato. Le eventuali indagini sull'origine dell'intrusione e sulla presenza di dati eventualmente compromessi potranno essere approfondite una volta superata la fase di emergenza.

Per ora, dunque, la priorità è il ripristino dei sistemi e la continuità dell'assistenza agli ospiti, mentre la struttura procede con le necessarie verifiche tecniche.