"Un insegnante speciale, amato da tutti»: dolore e lacrime per la morte di Antonio Gianni Toscani

VAL DI FASSA. La morte di Antonio Gianni Toscani, il docente di educazione fisica di 32 anni presso l'istituto la Rosa Bianca di Cavalese che ieri, 30 maggio, ha perso la vita sul Massiccio delle Pope durante una scalata, ha sconvolto la comunità scolastica della Rosa Bianca di Cavalese e Predazzo.

«Era una brava persona e un ottimo insegnante», ricorda il dirigente scolastico Marco Felicetti. In tre anni di lavoro si era fatto apprezzare da studenti e colleghi per la passione e la disponibilità.

Commosso anche il collega Federico Zazzeroni: «Un professionista incredibile, riservato e appassionato». Toscani aveva lasciato l'Abruzzo per tornare a vivere in Val di Fiemme, vicino alle montagne che amava.

Per chi lo ha conosciuto resta il ricordo di un docente capace di entrare in sintonia con i ragazzi e di lasciare un segno profondo nella scuola e nella comunità.