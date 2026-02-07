Valanga a Bellamonte, quattro gli scialpinisti travolti

L'aggiornamento: le ultime notizie

BELLAMONTE. È in corso un’ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte: tre sepolti, uno semisepolto. Sono tutti dotati di Arva sonda e pala

Le ricerche sono in corso e sul posto stanno operando gli uomini del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni di localizzazione e recupero. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’esatta dinamica e sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto si sono recati due elicotteri. Stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza, come anche del Cnsas. Per il momento ci sono informazioni certe su eventuali vittime e feriti.

L’intervento arriva a pochi giorni dalla tragedia di Solda, dove due alpinisti sono morti in seguito a un doppio distacco nella zona del rifugio Madriccio. Anche per questo, la situazione valanghiva sulle montagne del Trentino Alto Adige resta un tema di massima attenzione.

Il bollettino valanghe dell’Euregio, diffuso oggi, parla di un manto nevoso ancora instabile e di valanghe che possono distaccarsi facilmente anche con il passaggio di una singola persona. I punti più critici sono legati alla neve ventata e alla neve vecchia con strati deboli persistenti, soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est sopra il limite del bosco e in prossimità del limite del bosco.