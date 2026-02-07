Bellamonte, valanga su quattro scialpinisti: recuperati tutti, uno grave

BELLAMONTE. Si è conclusa con il recupero di tutti e quattro gli scialpinisti l’operazione di soccorso per la valanga che si è staccata nei pressi di Bellamonte. Il gruppo è stato travolto dalla slavina nel corso della mattinata di oggi, 7 febbraio, facendo scattare l’allarme e l’immediata mobilitazione dei soccorsi.

Secondo gli aggiornamenti, due persone sono rimaste illese. Uno degli scialpinisti è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento in condizioni gravi. Un quarto coinvolto è stato invece portato all’ospedale di Cavalese per accertamenti e cure.

Sul posto hanno operato gli uomini del soccorso alpino, con il supporto di due elicotteri. Le squadre hanno lavorato alla localizzazione e al recupero delle persone travolte, anche grazie all’impiego della dotazione di autosoccorso in valanga, come Arva, pala e sonda.

La situazione valanghe sulle montagne del Trentino-Alto Adige resta un tema di massima attenzione, con il bollettino Euregio che segnala un manto nevoso ancora instabile e possibili distacchi anche con il passaggio di una singola persona.