Cassa Centrale, trenta milioni di euro per la sostituzione della funivia Campitello - Col Rodella

CANAZEI. Otto istituti di credito del Trentino Alto Adige coordinati da Cassa Centrale Banca hanno approvato un finanziamento di 30 milioni di euro per la sostituzione della funivia Campitello - Col Rodella. Gli istituti coinvolti sono cinque Casse Rurali trentine e tre regionali. L'importo andrà alla Società Incremento Turistico Canazei (Sitc Spa) e coprirà la metà dell'investimento, che è di 60 milioni, come informa una nota di Cassa Centrale Banca. L'operazione prevede l'installazione di una cabinovia definita "all'avanguardia a livello nazionale con tecnologia trifune '3S' ad ammorsamento automatico dei veicoli".



Finora basato su due cabine da 120 persone ciascuna, il nuovo impianto funzionerà con 18, ognuna con una capienza di 30 persone. La struttura continuerà a collegare Campitello di Fassa con il circuito sciistico del Sella Ronda. L'investimento sulla funivia consentirà di raddoppiare la capacità di trasporto oraria, che passerà dalle attuali 1.000 persone a circa 2.200.



Secondo la società di gestione questi nuovi parametri contribuiranno a trasferire una parte degli spostamenti dalla gomma alla fune per facilitare l'accesso ad altri impianti di risalita nella parte alta della val di Fassa. Il progetto approvato e finanziato non prevede la modifica del tracciato, che continuerà a misurare 2.566 metri di lunghezza con un dislivello di 981 metri.