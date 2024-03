Valanga sulla pista, nessuna persona coinvolta: è successo a Pampeago

FIEMME. Una valanga si è staccata finendo su una pista da sci a Pampeago, in valle di Fiemme, in Trentino. Sono intervenuti gli operatori del soccorso piste della polizia di stato e gli addetti del soccorso alpino e cinofilo di Moena per cercare eventuali persone rimaste sotto la neve - circa due metri il punto più alto di accumulo - ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Sempre in zona, in mattinata, gli operatori del soccorso piste hanno rianimato uno sciatore in arresto cardio respiratorio.



L'uomo, rianimato manualmente e con il defibrillatore dagli operatori, è stato poi trasportato, cosciente, in ospedale a Trento.