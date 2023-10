Altri due incidenti con il parapendio: i piloti ricoverati in ospedale

TRENTO. Il Soccorso alpino del Trentino è intervenuto due volte sul Col Rondella, in valle di Fassa, per due piloti di parapendio infortunatisi durante la fasi di volo. Il primo intervento è avvenuto poco prima di mezzogiorno per un pilota di ordine straniero feritosi a un arto inferiore durante le fasi di decollo. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione del Soccorso alpino Alta val di Fassa e l'elicottero di soccorso. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Cavalese.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, una persona ha allertato i soccorritori dopo aver visto una pilota parapendio precipitare sul gruppo del Sasso Lungo. La donna, che è riuscita ad aprire la vela di emergenza, è stata raggiunta sul luogo dell'atterraggio di fortuna dal personale di soccorso, a circa 2.400 metri di altitudine, e recuperata in elicottero. La pilota, di ordine straniera, è stata quindi trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.