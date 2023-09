Val di Fassa: 71enne precipita con il parapendio, stabilizzato e portato in elicottero al Santa Chiara

VAL DI FASSA. Un pilota di parapendio di 71 anni è precipitato dal Col Rodella, a valle del rifugio Des alpes, in Trentino. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 14. Sul posto è intervenuto l'elicottero con un tecnico di elisoccorso. Sono stati attivati in piazzola anche gli operatori della stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino. Il settantunenne è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Al momento non si hanno informazioni sulle sue condizioni di salute.