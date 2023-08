Caduta mortale sul sentiero Viel del Pan: la vittima è un escursionista di 70 anni

Montagna / Canazei

Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe scivolato e caduto per parecchie decine di metri lungo un ripido pendio. A dare l'allarme intorno alle 11.30 la comitiva di cui la persona che ha perso la vita faceva parte



IL CASO Colpito dal "mal di montagna"

RECUPERO Non riuscivano a scendere dal Carè Alto, soccorsi in 4