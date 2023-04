Recuperato un alpinista 43enne sulla ferrata Gadotti: portato a valle con l’elicottero sano e salvo

POZZA DI FASSA. Il Soccorso alpino del Trentino è intervenuto poco prima di mezzogiorno per recuperare un escursionista tedesco di 43 anni sulla via ferrata "Gadotti", a Pozza di Fassa, a 2.100 metri di altitudine. L'uomo, illeso, ha affrontato una prima parte della ferrata, rimanendo poi bloccato dalla neve.



Il tecnico del Soccorso alpino, trasferito sul posto in elicottero, ha quindi accompagnato il 43enne a valle in sicurezza.