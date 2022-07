Un altro incendio in Trentino: dalle 17 in fiamme un’ampia area boschiva sul territorio di Predazzo

MOENA. Oggi pomeriggio verso le 17 si è sviluppato un incendio sul territorio di Predazzo a monte dell'abitato del Forno. Il pronto intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fiemme e Fassa sta consentendo di controllare l'evoluzione del fenomeno anche con il fondamentale supporto dell'elicottero della Provincia Autonoma di Trento.

Le fiamme, visibili a grande distanza, hanno interessato un’ampia area e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Si sta intanto cercando di capire le cause del rogo.