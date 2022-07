Ritrovate altre salme sulla Marmolada, continuano le ricerche

TRENTO. Le ricerche della Protezione civile trentina e del Soccorso alpino stanno proseguendo senza interruzione e poco fa hanno consentito di individuare e recuperare i resti di altri escursionisti coinvolti nella frana staccatasi dalla Marmolada il 3 luglio scorso.

Si ipotizza si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata, spiega la Provincia in una nota diffusa poco dopo le 15.

Maggiori dettagli saranno forniti durante il consueto incontro con la stampa verso le ore 17.30 a Canazei.

Prima di questo ultimo annuncio risultavano ancora cinque persone disperse, sette morte e otto ricoverate in ospedale a Trento, Belluno e Treviso (dove si trova il trentino di Fornace Davide Carnielli).

Oggi sono arrivati a Canazei, in valle di Fassa, i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche che la procura di Trento ha delegato per le indagini biologiche sul materiale genetico prelevato dai resti delle vittime del disastro. Il Dna raccolto dovrà poi essere comparato con quello dei parenti che si sono presentati in questi giorni dai carabinieri per la successiva identificazione. Dopo essere stati al Palaghiaccio dove, da domenica, vengono portati resti delle vittime, i militari hanno poi raggiunto il Centro di coordinamento delle ricerche - sede del Soccorso alpino dei vigili del fuoco e della Croce Bianca - sempre a Canazei.