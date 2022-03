Omicidio-suicidio a Castello Molina, comunità attonita: “Un dramma tremendo, era una bellissima coppia”

TRENTO. A Castello Molina di Fiemme, in Trentino, c'è incredulità. I vicini sono attoniti per la tragedia che si è consumata nel pomeriggio: Mauro Moser ha ucciso la moglie Viviana Micheluzzi e poi si è tolto la vita. "È un dramma tremendo", dice il sindaco Marco Larger. Moser era conosciuto in paese: oltre ad essere agricoltore era anche il figlio di un ex sindaco del piccolo borgo della valle di Fiemme. Anche la moglie, Viviana Micheluzzi, 50 anni, era molto nota, non solo in valle, per il suo lavoro da apicoltrice con la sua impresa "I dolci sapori del bosco".



Da quanto ricostruito dagli investigatori, Mauro Moser, 56 anni, le ha sparato con una pistola che - secondo quanto emerso - l'uomo si sarebbe procurato in mattinata e che poi ha rivolto contro di sé. Sul posto sarebbe inoltre stata sequestrata anche una carabina. A trovare i corpi sono stati due dei tre figli della coppia - Oscar, 26 anni, Ivan, 22, e Niko, 20 anni - che ora sono sotto shock. Sul posto la Scientifica, che ha raccolto elementi che potranno essere utili alle indagini, in mano alla Procura di Trento. Sui corpi di Mauro Moser e Viviana Micheluzzi sarà inoltre eseguita l'autopsia.















Castello di Fiemme, il triste trasferimento delle salme

Castello di Fiemme, l'angoscia del sindaco Larger dopo la tragedia: «Non me lo spiego…» La voce rotta, l'angoscia nello sguardo, l'increduilità di fronte a una tragedia immane: il sindaco di Castello – Molina di Fiemme non riesce a darsi una spiegazione di quanto è successo. L'omicidio di Viviana Micheluzzi da parte del marito Mauro Moser, che poi si è suicidato, ha sconvolto l'intera valle.

La tragedia è avvenuta fuori dal paese, in località Brozin, dove la donna aveva alcune delle sue arnie ed il Centro di fecondazione delle api regine. I corpi, così come l'arma, sono stati trovati nei pressi di alcuni salti di roccia vicino al bosco, sovrastanti la strada di fondo valle nei pressi della pista ciclabile. Se la dinamica appare chiara restano da chiarire le cause del gesto di Moser. Le indagini sono in mano alla Procura di Trento. Quel che è certo è che la comunità è sconvolta dall'accaduto. Una famiglia normale, viene definita in paese quella di Mauro Moser e Viviana Micheluzzi."Ho avuto rapporti con loro per la loro attività legata alla produzione di miele e di ricerca sulle api e sulle regine. Lei era una specialista. Sono incredulo", dice il sindaco. Viviana Micheluzzi era conosciuta perché molte aziende alberghiere e bed e breakfast locali si rifornivano da lei, che era nota anche per aver creato un centro di fecondazione strumentale di api regine proprio in località Brozin.Una decina di anni fa, con l'aiuto dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige ed il sostegno delle Foreste demaniali di Paneveggio che le avevano concesso 6.000 ettari di territorio, aveva realizzato il progetto, la creazione di un ecotipo resistente , selezionato, in grado di dare ottimi risultati, sia per quanto riguarda la qualità che la quantità di miele. Nel suo laboratorio Viviana Micheluzzi aveva migliaia di api regine inseminate strumentalmente, frutto di oltre 15 anni di selezione genetica conservativa dell'ape autoctona.