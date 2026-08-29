ROCCA PIETORE. Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, sulla parete sud della Marmolada, dove un giovane alpinista è rimasto ferito dopo una caduta mentre stava affrontando la Via Don Quixote.

Il 27enne, residente a Cordignano, in provincia di Treviso, stava procedendo da primo di cordata quando, a circa un centinaio di metri dall'uscita della via, è precipitato per 10-15 metri, finendo contro la roccia e riportando un trauma a un piede.

L'allarme è scattato verso le 15. Dopo aver individuato il punto dell'incidente, la Centrale del Suem ha inviato sul posto l'elicottero Falco 2, che ha inizialmente fissato il campo base al Rifugio Falier per poi risalire verso la parete.

Raggiunta la zona, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 50 metri. L'operatore ha quindi recuperato sia il giovane ferito sia il compagno di cordata.

L'alpinista, che avrebbe riportato un probabile trauma alla caviglia, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Agordo. Il compagno è stato invece accompagnato e lasciato al Rifugio Falier.