VALLE DI CADORE. Lo cercava da un paio di giorni e quando è arrivato nella baita di famiglia lo ha trovato senza vita. È accaduto a Valle di Cadore, nel Bellunese, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella propria abitazione in località Costa Piei.

L'allarme è scattato attorno alle 12.30 di oggi, 8 settembre, quando il figlio ha contattato la Centrale del 118 dopo aver trovato il padre esanime. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato l'équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso nei pressi della baita utilizzando un verricello di 40 metri, per poi atterrare nelle vicinanze.

Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, il 64enne sarebbe caduto a terra all'interno della casa, riportando un trauma al volto. Non è però chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore.

Sul posto è arrivata anche una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, che ha collaborato alle operazioni di recupero. Dopo il nulla osta alla rimozione della salma, i soccorritori hanno provveduto a ricomporla e a trasportarla in barella fino al Rifugio Costapiana.

Qui è arrivato il carro funebre per il successivo trasferimento, mentre i soccorritori hanno accompagnato nuovamente il figlio.