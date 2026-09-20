TRE CIME DI LAVAREDO. Doppio intervento di soccorso nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’eliambulanza è stata inviata al Sasso di Landro dopo la segnalazione di un’escursionista colpita a un piede da un sasso mentre percorreva la via normale.

Raggiunte le coordinate indicate, poco sotto la cima, i soccorritori hanno individuato la donna, una 53enne di Venezia, e la compagna. Entrambe sono state recuperate e issate a bordo dell’elicottero utilizzando il verricello.

Una volta raggiunto il campo base, la 53enne ha riferito all’équipe medica di essere anche caduta e di aver battuto la testa. Dopo gli accertamenti, è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale di Belluno per le cure necessarie.

Durante la permanenza dell’elicottero a terra, alcuni passanti hanno inoltre segnalato una 51enne belga che si era fatta male a una caviglia lungo il sentiero Bonacossa, a poche centinaia di metri. Dopo una prima valutazione, l’escursionista è stata affidata al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, che l’ha accompagnata fino al casello delle Tre Cime, dove ad attenderla c’era un’ambulanza.