RUBBIO (VICENZA). Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, nei pressi di Malga Cimo, in località Rubbio, dove una persona è morta dopo essere precipitata in un dirupo insieme al proprio cavallo. Nell'incidente ha perso la vita anche l'animale.

L'allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, collaborando con le altre componenti del sistema di soccorso.

Il Soccorso Alpino e il medico del Suem 118 hanno raggiunto il luogo dell'incidente, ma per la persona coinvolta non c'era ormai più nulla da fare. Il sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti, la vittima e il cavallo sarebbero precipitati per circa 200 metri lungo il versante.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla caduta nel dirupo.