SCHIO. Stava scendendo lungo una strada sterrata in sella alla propria e-bike quando ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra. Vittima dell’incidente un 64enne di Costabissara, soccorso nella tarda mattinata in zona Faedo.

L’uomo stava pedalando insieme a un amico, entrambi senza casco, quando è avvenuta la caduta. Nell’impatto con il terreno ha riportato un taglio alla testa e sospetti traumi cranico, alla spalla e a una gamba.

L’allarme è scattato verso le 11.30. Grazie alle coordinate della posizione, cinque operatori del Soccorso alpino di Schio, accompagnati dal medico della Stazione, hanno raggiunto il luogo dell’incidente e prestato le prime cure al ferito.

Il ciclista è stato successivamente trasferito in un punto più accessibile per consentire l’avvicinamento dell’ambulanza. Affidato al personale sanitario, è stato accompagnato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure del caso.