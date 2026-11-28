CALTRANO. Disavventura per una pilota di parapendio di 34 anni, residente a Recoaro Terme, rimasta sospesa tra i rami di un albero a una decina di metri da terra dopo aver perso il controllo della vela.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 28 novembre 2026, in località Castegnarola, nel Vicentino. Attorno alle 13.10 la Centrale del 118 di Treviso ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero.

Cinque soccorritori hanno raggiunto la zona percorrendo una strada forestale, per poi proseguire a piedi e superare circa 200 metri di dislivello. Individuata la donna, gli operatori si sono arrampicati sulla pianta utilizzando tecniche di tree climbing.

La 34enne, fortunatamente illesa, è stata messa in sicurezza e calata a terra. I soccorritori l'hanno quindi accompagnata alla sua automobile, con la quale si è allontanata autonomamente.