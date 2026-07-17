COLLE SANTA LUCIA. Paura nella serata di giovedì 16 luglio lungo la strada provinciale 638 del Passo Giau, dove una Porsche 914 d'epoca è uscita autonomamente di strada. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.15 nel territorio comunale di Colle Santa Lucia. A bordo dell'auto viaggiavano due persone: una è riuscita a uscire dall'abitacolo senza aiuti, mentre l'altra è rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo insieme ai volontari di Colle Santa Lucia. I soccorritori hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per liberare il ferito, affidato poi alle cure del personale del Suem 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Particolarmente impegnative le operazioni di recupero della vettura, finita nella scarpata. Durante le operazioni la circolazione lungo il Passo Giau è stata parzialmente modificata per consentire il lavoro in sicurezza delle squadre di emergenza.