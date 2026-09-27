VALLI DEL PASUBIO. Un escursionista di 25 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica 27 settembre dopo aver accusato un malore durante un'escursione sul Pasubio.

Il giovane, residente a Badia Polesine, aveva iniziato a sentirsi male mentre percorreva la Strada delle Gallerie. Nonostante fosse riuscito a raggiungere il Rifugio Papa, le sue condizioni non sono migliorate ed è quindi scattata la richiesta di aiuto.

Poco prima delle 14 è stato attivato il Soccorso alpino di Schio, mentre sul posto è intervenuto l'elicottero di Treviso emergenza. Il tecnico di elisoccorso e l'équipe medica hanno raggiunto e valutato il 25enne.

Dopo i primi controlli è stato deciso il trasporto in elicottero all'ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti. I compagni dell'escursionista sono invece rientrati autonomamente.