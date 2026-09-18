CORTINA D'AMPEZZO. Un escursionista di 18 anni, residente a Venezia, è stato soccorso poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 18 settembre, durante la discesa lungo il versante sud del Monte Ciaval. Il giovane, affaticato e con dolori alle gambe, non era più in grado di proseguire autonomamente.

Il ragazzo si trovava a circa 2.400 metri di quota e stava rientrando dopo aver trascorso la notte al Bivacco della Pace assieme a due amici. Vista la difficoltà a continuare il percorso, è stato richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata l'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore. Il tecnico di elisoccorso è stato calato nelle vicinanze con il verricello e ha raggiunto il 18enne, verificando che le sue condizioni erano legate alla stanchezza e ai dolori alle gambe.

Il giovane è stato quindi issato a bordo dell'elicottero e trasportato alla piazzola del Codivilla. Uno dei due amici era rimasto con lui in attesa dei soccorsi e ha poi deciso di proseguire autonomamente, mentre il terzo componente del gruppo aveva già ripreso la discesa.