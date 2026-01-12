DOLOMITI. L’aurora boreale colora di rosso il cielo sulle Dolomiti, nello scatto della veterana dell'astrofotografia Alessandra Masi, le cui opere sono state più volte selezionate dalla Nasa come foto del giorno (Apod). La foto è stata scattata nella notte dell'11 gennaio 2026, poco dopo la mezzanotte, quando l'aurora boreale ha raggiunto per pochi minuti le Dolomiti.



"Da Pieve di Cadore sono riuscita a riprenderla sopra il gruppo delle Marmarole: un'apparizione breve, ma sempre entusiasmante", dice Masi. Riconosciute dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, le Marmarole sono il gruppo delle Dolomiti che si trova al centro del Cadore, nella provincia di Belluno. Anche nel gennaio 2025 Masi aveva fotografato un'aurora boreale sulla Dolomiti, insieme a un fenomeno simile all'aurora: il Sar (Arco rosso aurorale stabile), una struttura luminosa generata dalle correnti ad anello che circondano la Terra.



A colorare il cielo di rosso è stata una delle aurore generate dal Sole ancora esuberante. La nostra stella si trova infatti nella fase attiva del suo ciclo, il numero 25, e per questo fenomeni come brillamenti ed espulsioni di massa coronale sono molto frequenti.



L'incontro fra le particelle provenienti dal Sole e il campo magnetico della Terra può generare aurore spettacolari in corrispondenza delle regioni polari, ma quando le emissioni sono particolarmente intense le aurore sono possibile anche a basse latitudini, come è accaduto l'11 gennaio.