ASIAGO. La prima neve sulle montagne dell’Altopiano dei Sette Comuni è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un’escursionista di 58 anni, residente a Caldogno, rimasta ferita dopo essere scivolata lungo un percorso nella zona di Bocchetta Larici. Per recuperarla è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dei soccorritori dei Sette Comuni. La donna si trovava in compagnia di una comitiva di dodici persone e, in seguito alla caduta sulla neve, aveva riportato una sospetta frattura alla caviglia, che le impediva di proseguire autonomamente.

Una squadra di cinque operatori ha raggiunto con i mezzi la zona del Rifugio Larici, proseguendo poi a piedi lungo il sentiero. Dopo circa trenta minuti di cammino, i soccorritori sono arrivati nel punto in cui si trovava la ferita e le hanno prestato le prime cure, predisponendo le operazioni di recupero.

La 58enne è stata quindi sistemata su una barella e trasportata lungo il percorso fino al parcheggio del Rifugio Larici, dove attendeva un’ambulanza. Affidata al personale sanitario, è stata trasferita all’ospedale di Asiago per gli accertamenti e le cure necessarie.