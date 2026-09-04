CORTINA D'AMPEZZO. È precipitato per una ventina di metri mentre stava affrontando lo Spigolo Zero, una via di arrampicata sul primo Pilastro della Tofana di Rozes. Grave un alpinista di 68 anni, residente a Occhieppo Inferiore, nel Biellese, rimasto privo di coscienza dopo il violento impatto contro la parete.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando la centrale del 118 è stata contattata da una guida alpina che si trovava sullo stesso itinerario. La richiesta di soccorso era arrivata anche da una persona presente nel ghiaione sottostante, che aveva sentito delle urla di aiuto provenire dalla parete.

L'alpinista, che procedeva da primo di cordata, è improvvisamente volato nel vuoto, cadendo per circa 20 metri prima di sbattere contro la roccia. Nell'urto ha riportato lesioni molto gravi e ha rotto il caschetto, rimanendo a testa in giù e privo di conoscenza.

La guida alpina è riuscita a raggiungerlo e, dopo averlo sollevato e raddrizzato, ha permesso ai soccorritori di procedere con le operazioni di assistenza. Sul posto è arrivato anche Falco 1, l'elicottero del Suem 118, con a bordo il medico e il tecnico di elisoccorso. Quest'ultimo, dopo essersi calato poco sopra l'infortunato, ha predisposto un apposito ancoraggio per consentire le operazioni di recupero.

Il medico ha quindi prestato le prime cure all'alpinista e lo ha stabilizzato. Il 68enne è stato successivamente recuperato con il verricello, calato per 60 metri, e portato a bordo dell'elicottero. Anche la compagna di cordata è stata recuperata con la stessa modalità.

L'uomo, che presentava un possibile grave trauma cranico, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono considerate gravi.