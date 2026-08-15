DOLOMITI. Una serie di interventi ha impegnato oggi, sabato 15 agosto, gli equipaggi degli elicotteri Falco 1 e Falco 2 e le squadre del Soccorso alpino in diverse zone del Bellunese, dai Cadini di Misurina alla Marmolada. Tra gli episodi più delicati anche l’aggressione di alcuni escursionisti da parte di cani da guardiania nella zona di Casera Malga Grava, in Val di Zoldo.

Questa mattina, verso le 11, Falco 2 è stato inviato sui Cadini di Misurina per recuperare un escursionista francese di 38 anni. L’uomo voleva attraversare Forcella Verzi percorrendo il sentiero attrezzato, ma ha sbagliato canale ed è rimasto incrodato a 2.550 metri di quota. Il turista, che non aveva né caschetto né kit da ferrata, è stato individuato dall’equipaggio e recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri, per essere poi accompagnato a Misurina.

Attorno a mezzogiorno Falco 1 è invece intervenuto per un 61enne bellunese che aveva accusato problemi dopo la puntura di una vespa. L’uomo si trovava in una baita a una decina di minuti a piedi dalla strada per Passo Cibiana. Tecnico di elisoccorso e medico sono stati calati con un verricello di 30 metri, seguiti dall’infermiere con la barella. Dopo le prime cure, il 61enne è stato trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore.

Lo stesso elicottero è stato successivamente dirottato a Domegge di Cadore, dove un 65enne bellunese era stato colto da un malore in una baita in località Somacros. L’équipe medica e il tecnico di elisoccorso sono stati verricellati a terra e hanno prestato le prime cure all’uomo, poi trasportato all’ospedale di Belluno per gli accertamenti.

Un altro intervento ha interessato la Val di Zoldo, nella zona di Casera Malga Grava. Alcuni escursionisti che stavano rientrando dallo Spiz Zuel lungo la strada forestale sono stati aggrediti da cani da guardiania. Due persone hanno cercato riparo tra gli alberi, mentre altre due hanno riportato ferite da morsi alle gambe e alle mani.

Una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo ha raggiunto il gruppo e accompagnato tutti in una zona sicura. I due feriti si sono poi recati autonomamente al pronto soccorso di Agordo per essere medicati. I soccorritori, informati della presenza di altre quattro persone che dovevano ancora attraversare la zona, le hanno raggiunte più a monte e trasportate a valle.

Il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è stato invece chiamato al Museo all’aperto della Grande Guerra per un escursionista che aveva riportato un infortunio alla caviglia lungo il percorso storico.

Nel corso della giornata Falco 1 è infine intervenuto sulla parete sud della Marmolada, al dodicesimo tiro della via Don Quixote. Un’alpinista piemontese di 44 anni, che stava scalando da prima, è caduta e nell’urto contro la roccia ha riportato un trauma alla spalla.

Dopo aver fatto campo base al Rifugio Falier, l’elicottero ha individuato la donna, che nel frattempo si era calata per due tiri insieme al compagno fino alla cengia. Entrambi sono stati recuperati con un verricello di 40 metri e trasportati al rifugio. Qui la 44enne è stata visitata dal personale medico e ha rifiutato il trasporto in ospedale.