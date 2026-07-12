BELLUNO. Si è concluso con un tragico epilogo l'intervento di ricerca del 74enne di Conegliano disperso da domenica nella zona tra Col di Roanza e Ponte Mariano.

Il corpo dell'uomo è stato individuato nel primo pomeriggio di oggi dai tecnici del Soccorso Alpino, impegnati insieme a Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia in una vasta operazione che ha coinvolto anche droni e unità cinofile.

Secondo i primi accertamenti, l'escursionista stava percorrendo un vecchio sentiero dismesso che conduce al Bus del Buson quando è precipitato per circa 80 metri lungo il versante. La caduta gli è stata fatale.

Dopo il via libera dell'autorità giudiziaria, la salma sarà recuperata e restituita ai familiari.