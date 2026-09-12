VAL SLAVINAZ. Momenti di apprensione nella tarda mattinata per un escursionista di 53 anni di Feltre, rimasto bloccato durante un'uscita in montagna. L'allarme è scattato verso le 11, quando l'uomo ha contattato la Centrale operativa del 118 spiegando di trovarsi in difficoltà e di non riuscire più a proseguire.

Il 53enne era partito con l'intenzione di percorrere una traccia non segnalata dal Cai, ma durante l'escursione ha perso la direzione. Si è così ritrovato in una zona particolarmente impervia, bloccato sotto alcuni salti di roccia e costretto a fermarsi su un piccolo terrazzino.

Dopo essere riusciti a risalire alle coordinate della sua posizione, i soccorritori hanno fatto intervenire Falco 2. L'elicottero ha raggiunto la zona indicata e ha individuato l'escursionista, che si trovava in una posizione precaria su un terreno molto ripido.

A quel punto il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di circa 30 metri. Raggiunto il 53enne, lo ha assicurato e successivamente recuperato. L'uomo è stato quindi issato a bordo dell'elicottero e portato in sicurezza in Val Canzoi.