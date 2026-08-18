MARMOLADA. Doppio intervento degli elicotteri del Suem 118 questa mattina sulle Dolomiti per soccorrere due persone rimaste ferite alla caviglia durante attività in montagna. Il primo allarme è scattato verso le 9.30 sulla parete sud della Marmolada, dove è stato inviato l’elicottero Falco.

Un alpinista francese di 40 anni si è infortunato alla caviglia mentre si trovava sul quinto tiro della via Sei Pilastri al Piz Serauta. Il rocciatore è riuscito a calarsi autonomamente fino alla base della parete insieme al compagno di cordata.

Una volta raggiunto, il 40enne è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri. L’alpinista è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Agordo per gli accertamenti e le cure.

Un secondo intervento ha impegnato Falco 2 a San Vito di Cadore, dove un escursionista trevigiano di 57 anni si è procurato un trauma alla caviglia mentre percorreva il sentiero 436, che sale dal Passo Giau, nella zona tra Forcella Col Piombin e il bivio del sentiero.

Il 57enne è stato imbarcato in hovering dall’equipaggio dell’elicottero e successivamente trasportato all’ospedale Codivilla di Cortina.