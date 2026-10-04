CORTINA D’AMPEZZO. Una frana di ingenti dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio dalle pareti nord della Tofana di Dentro, interessando presumibilmente la Val Travenanzes. L’area è attraversata da sentieri e sono quindi scattate le verifiche per accertare le conseguenze del crollo.

Proprio al momento del distacco, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava terminando un intervento di soccorso sulle Tofane. Una escursionista di 52 anni di Limana, nel Bellunese, si era infatti infortunata a un ginocchio mentre percorreva la via normale alla Tofana di Rozes.

La donna è stata raggiunta dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di dieci metri, e successivamente issata a bordo dell’eliambulanza. L’elicottero l’ha trasportata al Codivilla, per poi imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza di Cortina e tornare verso la zona della frana.

Il tentativo di effettuare un sorvolo dell’area interessata dal crollo non ha però consentito un avvicinamento. La consistente e prolungata presenza di polvere sospesa nell’aria ha ostacolato le operazioni dall’alto. Restano quindi in corso le verifiche per stabilire l’esatta estensione della frana e accertare la situazione lungo i sentieri della Val Travenanzes.