CANAZEI. Vertigini e una crisi di panico hanno bloccato un escursionista sulla cima est di Ombretta nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre. L’uomo, un 41enne di Mira, in provincia di Venezia, non è più stato in grado di proseguire.

Il 41enne si trovava in quota assieme a un gruppo di otto persone quando ha accusato il malessere. Vista l’impossibilità di continuare autonomamente, è stato richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato attorno alle 15.30 e per il recupero è stato fatto intervenire l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

L’escursionista è stato quindi recuperato in elicottero e trasportato a Canazei.