CORTINA D’AMPEZZO. Una 38enne di Bolzano e il compagno sono stati recuperati nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, dopo essere rimasti in difficoltà sulle Cime di Fanis, nella zona della Ferrata Tomaselli.

L’allarme è scattato attorno alle 17.45, quando la Centrale del 118 è stata contattata direttamente dalla coppia. I due avevano raggiunto la cima della Ferrata Tomaselli, ma non erano più in grado di proseguire lungo la Cengia Veronesi.

A trovarsi in difficoltà era in particolare la 38enne bolzanina, che accusava un forte affaticamento e crampi alle gambe. Individuata la posizione dei due escursionisti, è quindi decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Una volta raggiunta la zona, l’equipaggio ha individuato la coppia e ha proceduto al recupero con due verricellate da 30 metri. I due sono stati issati a bordo dal tecnico di elisoccorso e il personale sanitario ne ha valutato le condizioni. L’intervento si è concluso con il trasferimento e lo sbarco degli escursionisti al Passo Falzarego.