CORTINA D’AMPEZZO. Un’escursione sulle Dolomiti si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, a Cortina d’Ampezzo. Un escursionista di 71 anni, di nazionalità spagnola, ha perso la vita dopo essere scivolato e aver ruzzolato lungo un ripido canale.

L’incidente è avvenuto al termine della Ferrata Ra Bujela, nel gruppo delle Tofane. L’uomo stava rientrando insieme a tre amici e si trovava ormai a poche centinaia di metri dal Rifugio Dibona quando, per cause che dovranno essere ricostruite, ha perso l’equilibrio.

L’escursionista è precipitato nel sottostante canale, caratterizzato da rocce e ghiaia, riportando traumi gravissimi. Sono stati gli stessi compagni di escursione a raggiungerlo e a dare l’allarme, attorno a mezzogiorno.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati sbarcati nella zona dell’incidente, ma per il 71enne non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto a causa delle lesioni riportate nella caduta.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina, impegnati inoltre nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al termine delle operazioni, la salma è stata recuperata e trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre. I soccorritori hanno quindi accompagnato a valle i tre amici della vittima.

La Ferrata Ra Bujela, dedicata a Maria e Andrea Ferrari, si trova nel settore delle Tofane sopra Cortina e si sviluppa sul torrione di Pomedes, con tratti attrezzati e due passerelle sospese.