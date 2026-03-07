BELLUNO. Ieri, venerdì 5 marzo, i poliziotti del servizio sicurezza e soccorso piste hanno salvato un uomo austriaco di oltre 70 anni in arresto cardiaco ad Arabba (Belluno). Lo sciatore era caduto perdendo il controllo degli sci, colpendo violentemente il manto nevoso e rimanendo privo di coscienza, in arresto cardiaco e senza respiro, con perdita di sangue da naso e orecchie.



Gli operatori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, eseguendo il massaggio cardiaco manuale con ventilazione polmonare in coordinamento telefonico con la sala operativa del 118. L'attività cardiocircolatoria è stata ristabilita e l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Trento, dove si trova ricoverato.