VODO DI CADORE. È precipitato per oltre venti metri dopo aver raggiunto la cima del Monte Pelmo, riuscendo ad aggrapparsi alla roccia e a fermarsi su un terrazzino. Un alpinista di 29 anni di Verona è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 1° settembre, durante un’uscita in montagna con un compagno di cordata.

I due scalatori avevano appena percorso la Via Masucci-Franceschetti, salita in occasione dei sessant’anni dalla sua apertura. Una volta usciti dalla via e raggiunta la vetta, si erano slegati ed erano pronti a iniziare il rientro quando il 29enne è improvvisamente scivolato, precipitando lungo la parete per oltre venti metri.

La chiamata alla Centrale del Suem è arrivata alle 17.30 dal compagno. Il giovane, fortunatamente, era riuscito a fermare la caduta aggrappandosi alla roccia e trovando riparo su un piccolo terrazzino, a circa 2.400 metri di quota. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato la sua posizione al limitare delle nebbie e ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri.

L’alpinista, che aveva riportato un grave trauma al piede e diverse contusioni, è stato recuperato e trasportato in elicottero su un prato nelle vicinanze del Rifugio Venezia, dove l’équipe sanitaria gli ha prestato le prime cure. L’eliambulanza è quindi tornata in quota per recuperare anche il compagno, imbarcato in hovering. Il 29enne è stato infine trasferito all’ospedale di Belluno.