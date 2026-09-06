ASIAGO. Un escursionista di 53 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, dopo essere stato colto da un malore durante un’uscita nella zona di Cima Portule.

L’uomo, residente a Ferrara, era partito da Malga Larici assieme a due amici. Durante il percorso ha accusato un malessere che gli ha impedito di proseguire normalmente.

I due compagni lo hanno quindi accompagnato lungo la mulattiera fino a Bocchetta Portule. Attorno alle 14.30 è scattato l’allarme alla Centrale di Vicenza, che ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni.

Una squadra ha raggiunto il 53enne e gli ha prestato la prima assistenza, per poi accompagnarlo fino alla strada. Qui è stato affidato all’ambulanza e successivamente trasportato all’ospedale di Asiago per gli accertamenti.