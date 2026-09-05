ASIAGO. Mobilitazione dei soccorsi sull’Altopiano di Asiago per un incidente in parapendio avvenuto nella zona di Malga Foraoro, nel territorio comunale di Caltrano. L’allarme è scattato attorno alle 13.40 di oggi, 5 settembre: oltre ai soccorritori di Arsiero è stato richiesto il supporto del Soccorso alpino dei Sette Comuni.

A rimanere ferita è stata una pilota francese di 40 anni, decollata da poco. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa dell’improvvisa chiusura della vela, la donna ha perso quota ed è precipitata al suolo, riportando la probabile frattura di una gamba.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, due sanitari di Stazione e l’équipe dell’elicottero di Treviso emergenza, con il tecnico di elisoccorso. Presenti nelle operazioni anche i Vigili del fuoco di Asiago. Dopo le prime cure, alla quarantenne è stato immobilizzato l’arto.

La parapendista è stata quindi sistemata sulla barella e spostata per alcune decine di metri fino a un punto più agevole per il recupero. La donna è stata issata a bordo dell’elicottero con il verricello e trasportata all’ospedale di Vicenza.