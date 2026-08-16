CORTINA D’AMPEZZO. Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, sulla Ra Gusela, nelle Dolomiti Ampezzane, dove due alpinisti sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano in parete.

L’allarme è scattato attorno alle 16.20, quando la Centrale del Suem è stata contattata da due cordate di rocciatori polacchi sorprese dal maltempo e impossibilitate a proseguire autonomamente.

Una cordata, composta da due persone, si trovava sulla cima della Ra Gusela ed era bloccata dalle condizioni meteorologiche. La seconda si trovava invece sull’ultimo tiro della via Mamma e papà, quando un fulmine ha colpito la parete.

A rimanere feriti sono stati un uomo e una donna, con quest’ultima che avrebbe riportato le conseguenze più importanti. È quindi scattata l’operazione di recupero affidata all’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

L’equipaggio ha raggiunto e recuperato entrambe le cordate. I due alpinisti feriti sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Bolzano, mentre i due compagni rimasti illesi sono stati accompagnati al Passo Giau.