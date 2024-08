Friuli, morti due alpinisti austriaci precipitati dalla parete

TRENTO. Due alpinisti austriaci sono morti dopo essere precipitati dallo Spigolo Comici, in Friuli Venezia Giulia. I corpi sono stati individuati stamattina dopo tante ore di ricerca e recuperati dall'elicottero sanitario regionale.

Ieri le squadre di Cave del Predil del Soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza si erano messi sulle tracce dei due alpinisti dopo che era stato notato il loro mancato rientro.

I due, entrambi volontari del Soccorso alpino in Austria, si erano allontanati con l'intenzione di partire dallo Spigolo Comici per raggiungere la Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore di tempi di percorrenza.

I soccorritori ieri hanno notato l'auto dei due alpinisti ferma al parcheggio in Val Saisera e da lì sono cominciate le ricerche. Queste sono state poi sospese per la notte, e sono riprese questa mattina con perlustrazioni dall'alto effettuate dall'elicottero del soccorso regionale. È stato proprio dal velivolo che sono stati individuati i corpi dei due escursionisti.