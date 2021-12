Giovani atleti degli sport invernali: il 12 gennaio i test di ammissione allo Ski College di Falcade

BELLUNO. Sono stati fissati per mercoledì 12 gennaio i test di ingresso allo Ski College di Falcade per la stagione 2022-2023, per le discipline dello sci alpino, dello sci di fondo, dello snowboard e del biathlon.

Gli aspiranti saranno chiamati a svolgere prove fisiche in palestra e test specifici in pista.

Nella stessa giornata si svolgerà in presenza (green pass obbligatorio) nella sala Dolomiti di Falcade (la struttura polifunzionale adiacente alla sede scolastica) in via Trieste dalle 14, la presentazione dello Ski College a tutti gli interessati all’iscrizione per la stagione 2022-2023.

Interverranno, tra gli altri, il presidente dello Ski College, un referente dell’istituto Follador – De Rossi (l'iscrizione alla scuola è requisito fondamentale per il tesseramento allo Ski College) e del convitto, nonché i tecnici della struttura.

Lo Ski College Veneto di Falcade si trova nella località dolomitica ai piedi del passo San Pellegrino, al confine con il Trentino con il quale condivide anche il comprensorio sciistico Tre Valli ( Moena-Lusia-Bellamonte, passo San Pellegrino e Falcade).

La scuola bellunese è stata la prima realtà di questo genere in Italia e ha appena celebrato i trent'anni di attività: è frequentata attualmente da una sessantina di giovani atleti, provenienti da diverse regioni italiane.

Lo Ski College schiera nelle competizioni delle varie discipline invernali le proprie squadre di giovani atleti.

Parallelamente alla formazione sportiva, i giovani studiano al locale istituto Follador – De Rossi, dove sono disponibili gli indirizzi tecnico tecnologico, tecnico economico, il liceo scientifico, il liceo scientifico sportivo e l'istituto professionale.