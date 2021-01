Ha incrociato in auto un branco di quattro lupi, sulla strada del Passo Tre Croci, nei pressi di Auronzo in Cadore. E, invece di accostare e aspettare che si togliessero dalla strada, li ha inseguiti per oltre due chilometri, a velocità sostenuta, incalzandoli a colpi di clacson, fino a sfiancarli. Il tutto, par di capire, solo per dimostrare che i lupi in quella zona ci sono. Minacciandoli addirittura: «Adesso li scanno». Il video girato in macchina da questo automobilista, ha ovviamente sollevato molte polemiche e attirato altrettante critiche, anche perché si tratta di un comportamento assolutamente da evitare in questi casi.