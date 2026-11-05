VAL DI LEDRO. Due interventi nel giro di poche ore per il Soccorso alpino e speleologico trentino, impegnato nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, nel recupero di un cacciatore e di un boscaiolo rimasti feriti in due distinti incidenti in montagna. Entrambi sono stati soccorsi con l’elicottero e trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il primo allarme è scattato intorno alle 8 a Cima Bandiera, lungo il sentiero verso Passo Nota. Un cacciatore del 1965 è scivolato, ruzzolando per circa 15 metri lungo un ripido canale e riportando un trauma a una gamba. La Centrale unica di emergenza ha attivato la stazione Val di Ledro del Soccorso alpino e l’elisoccorso.

L’uomo è stato raggiunto dall’équipe sanitaria, stabilizzato e immobilizzato sulla barella, quindi recuperato con il verricello e trasferito al Santa Chiara di Trento. Le operazioni si sono concluse intorno alle 9.30.

Il secondo intervento è iniziato verso le 11 in località Cavasapia, dove un boscaiolo del 1943 si è ferito mentre lavorava con una motosega. Alcune persone presenti hanno chiamato il 112, facendo scattare un nuovo intervento dell’elicottero. L’anziano è stato assistito dal personale sanitario, recuperato e trasportato anche lui all’ospedale di Trento. Le operazioni si sono concluse intorno a mezzogiorno.