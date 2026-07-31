TORBOLE. Si è concluso poco fa l'intervento per il recupero dell'ordigno rinvenuto oggi pomeriggio, 31 luglio, sulla spiaggia davanti alla Colonia Pavese, a Torbole. Due militari del 2° Reggimento Genio Guastatori della Brigata alpina Julia, di stanza a Trento, accompagnati dal sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, e dai carabinieri, hanno raggiunto il punto in cui era stata lasciata la bomba a mano, accanto a un pattino del servizio "Spiagge Sicure".

Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via Torbole, rimossa la bomba a mano: gli artificieri dell'Esercito la portano via

L'ordigno era stato trovato poco prima in acqua da un bagnante, che lo aveva portato a riva facendo scattare l'allarme. L'area era stata immediatamente transennata e interdetta al pubblico in attesa dell'arrivo degli specialisti dell'Esercito.

Le operazioni sono durate solo pochi istanti. I militari hanno recuperato la bomba con tutte le cautele del caso, l'hanno inserita in un'apposita sacca protettiva e successivamente riposta all'interno di una speciale cassa metallica per il trasporto. L'ordigno sarà ora trasferito e fatto brillare in un luogo sicuro.

Concluso l'intervento, la spiaggia è stata riaperta e turisti e residenti hanno potuto tornare a occupare l'arenile, mettendosi alle spalle lo spavento e godendosi le ultime ore di questo caldo pomeriggio estivo. (foto Mattia Bonavida)