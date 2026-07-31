TORBOLE. Momenti di apprensione nel pomeriggio sulla spiaggia antistante la Colonia Pavese a Torbole, dove è stato rinvenuto un ordigno, la cui natura è ancora in corso di accertamento.

Allarme a Torbole, in spiaggia spunta una bomba Allarme a Torbole, in spiaggia spunta una bomba Allarme a Torbole, in spiaggia spunta una bomba Allarme a Torbole, in spiaggia spunta una bomba Allarme a Torbole, in spiaggia spunta una bomba

La segnalazione è scattata in una delle spiagge più frequentate dell'Alto Garda. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno immediatamente transennato e messo in sicurezza l'area, impedendo l'accesso ai bagnanti in attesa delle verifiche.

Al momento non è ancora stato chiarito di quale tipo di ordigno si tratti. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, ma la conferma arriverà soltanto dopo il sopralluogo degli artificieri.

L'area rimarrà interdetta fino al completamento delle operazioni di accertamento e all'eventuale rimozione dell'ordigno in condizioni di sicurezza.